toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

"Димінському не сподобалося, що я не здав гру": Мартищук розкрив шокуючі деталі договірного матчу Металіст – Карпати

13 травня 17:37 3922 Читать на русском
"Димінському не сподобалося, що я не здав гру": Мартищук розкрив шокуючі деталі договірного матчу Металіст – Карпати
Юрій Мартищук / фото із соцмереж

Екс-воротар Карпат Юрій Мартищук розповів про договірний матч з Металістом (0:4), який відбувся 19 квітня 2008 року.

"Живу з цим 11 років. Ніхто не знає, що я відчуваю. Я несу зайву ношу – душевну, не фізичну. Хочу позбутися її. Хочу спати спокійно, тому розповім про договірний матч Металіст – Карпати. Ця правда повинна полегшити мені життя. Хочу зняти з себе цей хрест.

Це було на базі Карпат. Ми збиралися на тренування за два дні до матчу. Я був у кімнаті, зі мною тоді жив Ігор Худоб'як. Прийшов Микола Іщенко і сказав, що можна здати матч за 110 тисяч доларів – кожному гравцеві по 10 тисяч.

Справа "Металіст – Карпати": свідчення Димінського

Я сказав, що в такі ігри не граю. Питання було закрите. Худоб'як теж сказав, що здавати не буде. Іщенко відповів, що якщо хоч один футболіст не погодиться здати, то команда в цілому здавати не буде. І вийшов.

Як приносили гроші і хто, я не знаю. Не бачив. Іщенко зібрав "кістяк" команди, зокрема Худоб'яка, і домовився здати. Єдиний кому взагалі не сказали про здачу – Тарас Петрівський.

Ми вже приїхали до Харкова, а я не знав, здаємо ми чи ні. Іщенко підійшов і сказав, що ніхто не здає. Але Сергій Лащенков забив у свої ворота і отримав червону картку – відпрацював свою "десятку". Іщенко і Лащенков посміхалися один одному на полі, а у мене сльози накочувалися.

Приїхав Петро Димінський (президент Карпат. – прим.) і викликав до себе. Включив аудіозапис зі словами Лащенкова про здачу. Далі сказав написати пояснювальні.

Команда знову зібралася, вже без керівництва. Хлопці відмовилися писати. Я підняв бучу, сказав, що не здавав матч і гроші не брав, що вони повинні це сказати Димінському. Вони сказали, мене більше ніхто не чіпав у клубі. Але у мене залишався контракт на півтора року. Димінському не сподобалося, що я не здав матч, коли всі вже були у нього на гачку.

Голкіпер, а тепер ді-джей: Юрій Мартищук дав перше інтерв’ю за 4 роки – про Карпати, бійку із Шуховцевим і нове життя

Ігор Кочетов (екс-глава комітету ФФУ з етики та чесної гри. – прим.) пропонував здати всіх? Пропонував. Але якби я розповів, то це було б фатально для них. Я їх прикрив. Ця позиція була програшною для мене. Шкодую, що не сказав правду. Тисячу разів пошкодував.

Коли прийшло рішення ФФУ про штраф у 10 тисяч доларів, я вже рік не отримував зарплату. ФФУ забороняла мені грати, але потім пішла назустріч і дозволила розрахуватися на виплат. Тоді я звернувся до тих футболістів, яких прикрив, з проханням про допомогу. Допомогли два гравці: Кобін відразу попросив назвати потрібну суму і дав 2 тисячі доларів. Ще тисячу дав Худоб'як. Іщенко сказав: "Іди на х**".

У мене був принцип – я гроші не брав, тому не буду повертати. Якщо повернути час назад, то я б раніше розповів про цей матч", – сказав Мартищук в ефірі програми "Великий футбол".

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4119
Теги
Карпати Карпати Головне Металіст Металіст Договірні матчі Ігор Кочетов Юрій Мартищук Юрій Мартищук Петро Димінський Микола Іщенко Микола Іщенко Ігор Худоб'як Ігор Худоб'як
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
18
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук