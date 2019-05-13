"Димінському не сподобалося, що я не здав гру": Мартищук розкрив шокуючі деталі договірного матчу Металіст – Карпати

Екс-воротар Карпат Юрій Мартищук розповів про договірний матч з Металістом (0:4), який відбувся 19 квітня 2008 року.

"Живу з цим 11 років. Ніхто не знає, що я відчуваю. Я несу зайву ношу – душевну, не фізичну. Хочу позбутися її. Хочу спати спокійно, тому розповім про договірний матч Металіст – Карпати. Ця правда повинна полегшити мені життя. Хочу зняти з себе цей хрест.

Це було на базі Карпат. Ми збиралися на тренування за два дні до матчу. Я був у кімнаті, зі мною тоді жив Ігор Худоб'як. Прийшов Микола Іщенко і сказав, що можна здати матч за 110 тисяч доларів – кожному гравцеві по 10 тисяч.

Справа "Металіст – Карпати": свідчення Димінського

Я сказав, що в такі ігри не граю. Питання було закрите. Худоб'як теж сказав, що здавати не буде. Іщенко відповів, що якщо хоч один футболіст не погодиться здати, то команда в цілому здавати не буде. І вийшов.

Як приносили гроші і хто, я не знаю. Не бачив. Іщенко зібрав "кістяк" команди, зокрема Худоб'яка, і домовився здати. Єдиний кому взагалі не сказали про здачу – Тарас Петрівський.

Ми вже приїхали до Харкова, а я не знав, здаємо ми чи ні. Іщенко підійшов і сказав, що ніхто не здає. Але Сергій Лащенков забив у свої ворота і отримав червону картку – відпрацював свою "десятку". Іщенко і Лащенков посміхалися один одному на полі, а у мене сльози накочувалися.

Приїхав Петро Димінський (президент Карпат. – прим.) і викликав до себе. Включив аудіозапис зі словами Лащенкова про здачу. Далі сказав написати пояснювальні.

Команда знову зібралася, вже без керівництва. Хлопці відмовилися писати. Я підняв бучу, сказав, що не здавав матч і гроші не брав, що вони повинні це сказати Димінському. Вони сказали, мене більше ніхто не чіпав у клубі. Але у мене залишався контракт на півтора року. Димінському не сподобалося, що я не здав матч, коли всі вже були у нього на гачку.

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Ігор Кочетов (екс-глава комітету ФФУ з етики та чесної гри. – прим.) пропонував здати всіх? Пропонував. Але якби я розповів, то це було б фатально для них. Я їх прикрив. Ця позиція була програшною для мене. Шкодую, що не сказав правду. Тисячу разів пошкодував.

Коли прийшло рішення ФФУ про штраф у 10 тисяч доларів, я вже рік не отримував зарплату. ФФУ забороняла мені грати, але потім пішла назустріч і дозволила розрахуватися на виплат. Тоді я звернувся до тих футболістів, яких прикрив, з проханням про допомогу. Допомогли два гравці: Кобін відразу попросив назвати потрібну суму і дав 2 тисячі доларів. Ще тисячу дав Худоб'як. Іщенко сказав: "Іди на х**".

У мене був принцип – я гроші не брав, тому не буду повертати. Якщо повернути час назад, то я б раніше розповів про цей матч", – сказав Мартищук в ефірі програми "Великий футбол".