Сумасшедшая история произошла в Туркменистане. В 2023 году местный диктатор Гурбангулы Бердымухамедов создал клуб Аркадаг, назвав его в свою честь (аркадаг – государственный титул, в переводе означает "покровитель). В своём дебютном сезоне команда досрочно выиграла чемпионский титул – в 20 матчах Аркадаг набрал максимальное количество очков (60). Решающей для золотых медалей стала победа над Алтын Асыр (4:0).

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Как информирует The Sweeper, клуб скупил лучших талантов чемпионата Туркменистана, и благодаря этому отмечала свой успех. В заявку клуба были включены 27 футболистов из 6 футбольных клубов Туркменистана, представляющих основной костяк национальной сборной Туркменистана.

Однако в самой стране Аркадаг был обвинён в подкупе арбитров и договорных матчах.

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