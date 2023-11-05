Иранский Сепахан был наказан за инцидент перед матчем азиатской Лиги чемпионов против саудовского Аль-Иттихада.

Еще в октябре перед матчем азиатской Лиги чемпионов между Сепаханом и Аль-Иттихадом разгорелся скандал – саудовцы отказались выходить на поле из-за бюста диктатора Касема Сулеймани на стадионе.

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Матч был отменен, а Сепахан получил наказание. По информации Reuters, иранцам было засчитано техническое поражение (0:3), а домашний стадион был дисквалифицирован. До этого клуб еще и оштрафовали на 200 тысяч долларов.

Отметим, что Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением Аль-Кудс в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Он оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла, а также помогал правительству Башара Асада во время гражданской войны в Сирии. В 2011 году США внесли Касема в список террористов, обвинив его в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

На стадионе Накш-е-джахан бюст Сулеймани расположен между скамейками запасных, что было воспринято представителями Аль-Иттихада как провокация.

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