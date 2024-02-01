Героєм першого тайму став 20-річний Конор Бредлі. Правий захисник Ліверпуля асистував Жоті і сам забив дебютний гол за дорослу команду "червоних". Рахунок мав ставати розгромним, якби Дарвін у компенсований час з пенальті не пробив у стійку.

Ліверпуль легко розніс Челсі – Мудрик зіпсував шикарний момент, арбітр добив "синіх", юний феномен Клоппа, косий Дарвін

Мудрик з'явився у перерві і мав супермомент, але з кількох метрів лівою вліпив високо над воротами. Цей епзіод чомусь проігнорували у оглядах. Нестримний Бредлі додав у свій актив ще один асист – на голову Собослая. Нкунку скоротив відставання, проте Челсі таки довелося терпіти розгром. Дарвін після 4 влучань у каркас перемкнувся на роль асистента і створив гол для Діаса – 4:1.