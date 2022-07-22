Немки выиграли первый тайм благодаря точному удару Магуль. На 25-й минуте Бюль хитро обошла соперницу и выполнила аккуратную передачу на партнершу, которой оставалось попасть в нижний угол.

Германия одолела Австрию и стала вторым полуфиналистом женского Евро

После перерыва австрийки должны были сравнивать счет, но фарт явно был не на их стороне – три удара в каркас ворот за матч! Все надежды похоронила вратарь Цинсбергер, которая слишком долго возилась в штрафной и сильным ударом попала в Попп, от которой мяч полетел в сетку.