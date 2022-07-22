Дикий фейл голкиперки в видеообзоре четвертьфинала женского Евро Германия – Австрия – 2:0
11:41 - Читати українською
Германия одолела Австрию в битве за полуфинал Евро-2022. Смотрите видео голов и обзор поединка.
Немки выиграли первый тайм благодаря точному удару Магуль. На 25-й минуте Бюль хитро обошла соперницу и выполнила аккуратную передачу на партнершу, которой оставалось попасть в нижний угол.
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После перерыва австрийки должны были сравнивать счет, но фарт явно был не на их стороне – три удара в каркас ворот за матч! Все надежды похоронила вратарь Цинсбергер, которая слишком долго возилась в штрафной и сильным ударом попала в Попп, от которой мяч полетел в сетку.
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