toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ВАККЕР ШАХТЕР - КОПЕНГАГЕН ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Диего Коста попробовал себя в непривычной роли – шутка дня

20:25 64 Читати українською
Диего Коста попробовал себя в непривычной роли – шутка дня
Диего Коста / betbola

Нападающий Атлетико Диего Коста попробовал себя в качестве рыбака в раздевалке "матрасников".

Нападающий Атлетико Диего Коста продемонстрировал свое чувство юмора в раздевалке Атлетико, передает Marca.

Фелиш "отжал" номер Гризманна в Атлетико

На видео форвард держит в руках палочку и имитирует движения рыбака. Забавная шляпа дополняет образ испанца.

В сезоне 2018/19 Коста провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід

blog_ava
Динамо – Ботошани – 1:1 – видео голов и обзор матча
09:54
843
Теги
Испания Атлетико Атлетико Видеоновости Диего Коста Диего Коста
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
43
мин
Нигерия
19:00
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук