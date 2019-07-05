Диего Коста попробовал себя в непривычной роли – шутка дня

Нападающий Атлетико Диего Коста попробовал себя в качестве рыбака в раздевалке "матрасников".

Нападающий Атлетико Диего Коста продемонстрировал свое чувство юмора в раздевалке Атлетико, передает Marca.

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На видео форвард держит в руках палочку и имитирует движения рыбака. Забавная шляпа дополняет образ испанца.

В сезоне 2018/19 Коста провел 16 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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