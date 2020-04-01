Дибала объяснил, за что аргентинцы недолюбливают Роналду – причина не в Месси

Аргентинский форвард туринского Ювентуса Пауло Дибала признался Криштиану Роналду в том, что в его стране португальца не особо любят.

"Я сказал Роналду: "Криштиану, мы немного ненавидим тебя в Аргентине – за твою фигуру, твой характер, манеру и походку. Но ты удивил меня, потому что я увидел в тебе другого человека".

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Он ответил: "Я знаю, что я такой. Я привык к тому, что обо мне так говорят", – цитирует Дибалу издание Marca.

Напомним, в текущем сезоне аргентинец сыграл 24 матча в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Португалец в 22 поединках 21 раз расписался в воротах соперников и еще трижды ассистировал партнерам.

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