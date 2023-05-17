Пауло Дибала всё ещё страдает от травмы лодыжки.

Как информирует Sky Sport Italia, Дибала не сможет сыграть в ответном полуфинале Лиги Европы с Байером более 30 минут.

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Аргентинский нападающий несколько дней не тренировался с командой в общей группе. Согласно Corriere dello Sport, в понедельник он занимался по индивидуальной программе.

Сообщается, что Пауло всё ещё страдает от травмы лодыжки – он до сих пор чувствует боль в ноге. Sky Sport также сообщает, что ожидать появления Дибалы в стартовом составе матча в Леверкузене не стоит.

В этом сезоне Дибала забил 16 мячей и оформил 8 голевых передач в 36 матчах за Рому во всех турнирах. Ответный матч "джаллоросси" с Байером состоится в четверг, 18 мая.

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