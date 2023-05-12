УЕФА наконец-то вынес вердикт по эпизоду, случившемуся в четвертьфинальном матче Лиги Европы Фейеноорд – Рома. Один из тренеров римлян нечаянно дал пощечину игроку нидерландцев, забирая у того мяч.

Этим тренером оказался Сальваторе Фоти – главный ассистент Жозе Моуринью. Именно он руководил командой на поле, когда сам португалец был дисквалифицирован. Под руководством итальянца Рома провела 5 матчей Серии А, только раз потеряв очки (ничья с Миланом).

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Теперь помощник Моуринью может сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Еврокубки для Фоти завершены, ведь УЕФА дисквалифицировал его на три матча. Специалист уже пропустил первый полуфинал ЛЕ с Байером. Теоретически дисквалификация завершится в финале турнира, если Рома конечно туда пробьется.

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