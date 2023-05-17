Пауло Дибала все ще страждає від травми щиколотки.

Як інформує Sky Sport Italia, Дибала не зможе зіграти у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи з Байєром більше, ніж 30 хвилин.

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Аргентинський нападник кілька днів не тренувався з командою в загальній групі. Згідно з Corriere dello Sport, у понеділок він займався за індивідуальною програмою.

Повідомляється, що Пауло все ще страждає від травми щиколотки – він досі відчуває біль у нозі. Sky Sport також повідомляє, що очікувати на появу Дібали в стартовому складі матчу в Леверкузені не варто.

Цього сезону Дібала забив 16 м'ячів і оформив 8 гольових передач у 36 матчах за Рому в усіх турнірах. Матч-відповідь "джаллороссі" з Байєром відбудеться в четвер, 18 травня.

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