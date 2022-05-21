"Дибала? Увидим, сможем ли привезти его в Рим. Я встречусь с ним в понедельник и попытаюсь убедить.

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Мы будем в Милане на матче Это'О, мы будем играть вместе, и я кое-что ему посоветую. Попробую кое-что вложить ему в голову, надеюсь, у нас все получится. Это если у Ромы такое же видение, как у меня", – приводит слова Тотти Goal.

Добавим, что в текущем сезоне Дибала провел за Ювентус 35 матчей, в которых отличился 14 голами и 6 ассистами. Договориться о новом контракте с туринцами не удалось, поэтому нападающий станет свободным агентом. Фаворитом на аргентинце называют Интер.

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