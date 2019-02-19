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Диарра разорвал контракт с ПСЖ, – Le Parisien

19:27 81 Читати українською
Диарра разорвал контракт с ПСЖ, – Le Parisien
Лассана Диарра / Фото ФК ПСЖ

Экс-полузащитник сборной Франции Лассана Диарра прекратил сотрудничество с ПСЖ.

Легендарный французский хавбек Лассана Диарра разорвал контракт с ПСЖ, сообщает L'Equipe со ссылкой на Le Parisien.

Лассана Диарра может завершить карьеру футболиста и войти в тренерский штаб ПСЖ

Стороны по обоюдному согласию приняли решение прекратить сотрудничество.

В текущем сезоне Лиги 1 Диарра провел всего 3 матча. Напомним, полузащитник известный своими выступлениями за Арсенал, Челси, Реал и сборную Франции.

Сообщается, что 32-летний Лассана хочет сосредоточиться на продвижении собственных бизнес-проектов.

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Теги
Лассана Диарра Лассана Диарра ПСЖ ПСЖ Франция
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