Анхель Ди Мария стал игроком "Старой синьоры", информирует официальный сайт клуба.

Экс-тренер Шахтера официально трудоустроился в Ювентусе

Контракт 34-летнего аргентинца рассчитан на один сезон, за который он заработает около 7 млн евро. Этим летом соглашение с ПСЖ завершилось, поэтому ветеран выбирал новый клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ди Мария провел за чемпионов Франции 31 матч, оформив 5 голов и 9 ассистов.

Вскоре Ювентус должен закрыть еще одного топового свободного агента – Поля Погба.

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