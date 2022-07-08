Ди Мария стал игроком Ювентуса
21:31 - Читати українською
Ювентус подписал очередную звезду на правах свободного агента.
Анхель Ди Мария стал игроком "Старой синьоры", информирует официальный сайт клуба.
Экс-тренер Шахтера официально трудоустроился в Ювентусе
Контракт 34-летнего аргентинца рассчитан на один сезон, за который он заработает около 7 млн евро. Этим летом соглашение с ПСЖ завершилось, поэтому ветеран выбирал новый клуб на правах свободного агента. В прошлом сезоне Ди Мария провел за чемпионов Франции 31 матч, оформив 5 голов и 9 ассистов.
Вскоре Ювентус должен закрыть еще одного топового свободного агента – Поля Погба.
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