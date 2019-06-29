Ди Мария оценил шансы сборной Аргентины пройти Бразилию и рассказал о роли Месси в команде

Вингер сборной Аргенины Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от игры партнера по национальной команде Лионеля Месси на Копа Америка-2019.

"Думаю, Месси делает все очень хорошо. Он не забивает голы, как обычно, но выполняет замечательную работу. Он бежит, он отдает все силы команде. Месси необходимо продолжать идти вперед, все придет позже. Думаю, у него все складывается замечательно.

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С Бразилией будет сложно, придется приложить все усилия. У бразильцев будет дополнительная поддержка болельщиков с трибун. Мы должны постараться сыграть на высоком уровне", – цитирует Ди Марию Goal.com.

Напомним, Аргентина и Бразилия встретятся в полуфинале Копа Америка-2019. Лионель Месси отметился лишь одним голом на этом турнире.

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