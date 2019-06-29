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Ди Мария оценил шансы сборной Аргентины пройти Бразилию и рассказал о роли Месси в команде

23:21 21 Читати українською
Ди Мария оценил шансы сборной Аргентины пройти Бразилию и рассказал о роли Месси в команде
Лионель Месси и Анхель Ди Мария / Фото Goal

Вингер сборной Аргенины Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от игры партнера по национальной команде Лионеля Месси на Копа Америка-2019.

"Думаю, Месси делает все очень хорошо. Он не забивает голы, как обычно, но выполняет замечательную работу. Он бежит, он отдает все силы команде. Месси необходимо продолжать идти вперед, все придет позже. Думаю, у него все складывается замечательно.

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С Бразилией будет сложно, придется приложить все усилия. У бразильцев будет дополнительная поддержка болельщиков с трибун. Мы должны постараться сыграть на высоком уровне", – цитирует Ди Марию Goal.com.

Напомним, Аргентина и Бразилия встретятся в полуфинале Копа Америка-2019. Лионель Месси отметился лишь одним голом на этом турнире.

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Теги
Аргентина Аргентина Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Мир Лионель Месси Лионель Месси Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
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