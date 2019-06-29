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Ді Марія оцінив шанси збірної Аргентини пройти Бразилію та розповів про роль Мессі у команді

29 червня 23:20 218 Читать на русском
Ді Марія оцінив шанси збірної Аргентини пройти Бразилію та розповів про роль Мессі у команді
Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія / Фото Goal

Вінгер збірної Аргенини Анхель Ді Марія поділився враженнями від гри партнера по національній команді Ліонеля Мессі на Копа Амеріка-2019.

"Думаю, Мессі робить все дуже добре. Він не забиває голи, як зазвичай, але виконує чудову роботу. Він біжить, він віддає всі сили команді. Мессі необхідно продовжувати йти вперед, все прийде пізніше. Думаю, у нього все складається чудово.

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З Бразилією буде складно, доведеться докласти всіх зусиль. У бразильців буде додаткова підтримка вболівальників з трибун. Ми повинні постаратися зіграти на високому рівні", – цитує Ді Марію Goal.com.

Нагадаємо, Аргентина та Бразилія зустрінуться у півфіналі Копа Амеріка-2019. Ліонель Мессі відзначився лише одним голом на цьому турнірі.

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Світ Аргентина Аргентина Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Ліонель Мессі Ліонель Мессі Анхель Ді Марія Анхель Ді Марія
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