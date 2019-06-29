Ді Марія оцінив шанси збірної Аргентини пройти Бразилію та розповів про роль Мессі у команді

Вінгер збірної Аргенини Анхель Ді Марія поділився враженнями від гри партнера по національній команді Ліонеля Мессі на Копа Амеріка-2019.

"Думаю, Мессі робить все дуже добре. Він не забиває голи, як зазвичай, але виконує чудову роботу. Він біжить, він віддає всі сили команді. Мессі необхідно продовжувати йти вперед, все прийде пізніше. Думаю, у нього все складається чудово.

Венесуела – Аргентина: Мессі заткнув хейтерів та загорланив гімн своєї країни

З Бразилією буде складно, доведеться докласти всіх зусиль. У бразильців буде додаткова підтримка вболівальників з трибун. Ми повинні постаратися зіграти на високому рівні", – цитує Ді Марію Goal.com.

Нагадаємо, Аргентина та Бразилія зустрінуться у півфіналі Копа Амеріка-2019. Ліонель Мессі відзначився лише одним голом на цьому турнірі.

Аргентина перемогла Венесуелу в 1/4 фіналу Копа Амеріка: неоднозначна гра "альбіселесте" та Мессі, фантастичний Мартінес