Ди Мария ненавидит Манчестер Юнайтед, – голкипер ПСЖ

Голкипер ПСЖ Марцин Булка рассказал, как Анхель Ди Мария относится к своему экс-клубу – Манчестер Юнайтед.

"Ди Мария ненавидит Манчестер Юнайтед. У него нет хороших воспоминаний о времени, которое он провел там. Каждый раз, когда по телевизору показывают матч манкунианцев, он просит переключить канал", – приводит слова Булки A Bola.

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Напомним, Ди Мария перешел в Манчестер Юнайтед из мадридского Реала летом 2014 года, но уже через год покинул английский клуб, перебравшись в ПСЖ. За манкунианцев аргентинец провел 32 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 12 голевых передач.

К слову, в текущем сезоне Ди Мария провел за ПСЖ 35 матчей, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

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