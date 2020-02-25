toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - БАРСЕЛОНА ЧЕЛСИ - БАВАРИЯ

Ди Мария ненавидит Манчестер Юнайтед, – голкипер ПСЖ

10:21 151 Читати українською
Ди Мария ненавидит Манчестер Юнайтед, – голкипер ПСЖ
Анхель Ди Мария / AFP

Голкипер ПСЖ Марцин Булка рассказал, как Анхель Ди Мария относится к своему экс-клубу – Манчестер Юнайтед.

"Ди Мария ненавидит Манчестер Юнайтед. У него нет хороших воспоминаний о времени, которое он провел там. Каждый раз, когда по телевизору показывают матч манкунианцев, он просит переключить канал", – приводит слова Булки A Bola.

Лига 1: ПСЖ в сумасшедшем триллере с эпическим курьезом перестрелял Бордо, Ренн в большинстве одолел Ним

Напомним, Ди Мария перешел в Манчестер Юнайтед из мадридского Реала летом 2014 года, но уже через год покинул английский клуб, перебравшись в ПСЖ. За манкунианцев аргентинец провел 32 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 12 голевых передач.

К слову, в текущем сезоне Ди Мария провел за ПСЖ 35 матчей, забил 12 голов и отдал 20 результативных передач.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

blog_ava
Ливерпуль – Вест Хэм – 3:2 – видео голов и обзор матча
00:38
1119
Теги
ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Франция Марцин Булка Марцин Булка Анхел Ди Мария Анхел Ди Мария
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
33
мин
Наполи
22:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук