Ді Марія ненавидить Манчестер Юнайтед, – голкіпер ПСЖ

Голкіпер ПСЖ Марцін Булка розповів, як Анхель Ді Марія ставиться до свого екс-клубу – Манчестер Юнайтед.

"Ді Марія ненавидить Манчестер Юнайтед. У нього немає хороших спогадів про час, який він провів там. Кожен раз, коли по телевізору показують матч манкуніанців, він просить переключити канал", – наводить слова Булки A Bola.

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Нагадаємо, Ді Марія перейшов в Манчестер Юнайтед з мадридського Реала влітку 2014 року, але вже через рік покинув англійський клуб, перебравшись в ПСЖ. За манкуніанців аргентинець провів 32 матчі у всіх турнірах, забивши 3 голи і зробивши 12 гольових передач.

До слова, у поточному сезоні Ді Марія провів за ПСЖ 35 матчів, забив 12 голів і віддав 20 результативних передач.

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