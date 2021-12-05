"Я хочу остаться в Пари Сен-Жермен и завершить здесь карьеру, ведь я очень счастлив в клубе и городе, как и моя семья. Дети довольны, им нравится школа.

Фейл Наваса и очередная осечка команды Почеттино в видеообзоре матча Ланс – ПСЖ

Если мне придется уйти из ПСЖ, то я бы вернулся в Аргентину. Тогда я бы хотел закончить карьеру в Росарио Сентраль. Однако я не хочу играть до самой пенсии. Хочу быть в хорошей форме и иметь возможность выкладываться на поле на максимум", – цитирует Ди Марию GFFN со ссылкой на TNT Sports Argentina .

Сейчас аргентинцу 33 года. За парижан он выступает с 2015-го и успел поучаствовать в 276 поединках. В Росарио Сентраль Анхель начал свою профессиональную карьеру.