Ді Марія назвав клуб, у якому хоче завершити кар'єру – є і запасний варіант
Півзахисник ПСЖ Анхель Ді Марія вже визначився, у футболці якого колективу хоче провести свій останній матч у кар'єрі.
"Я хочу залишитись у Парі Сен-Жермен і завершити тут кар'єру, адже я дуже щасливий у клубі та місті, як і моя сім'я. Діти задоволені, їм подобається школа.
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Якщо мені доведеться піти з ПСЖ, то я б повернувся до Аргентини. Тоді я хотів би закінчити кар'єру у Росаріо Сентраль. Проте я не хочу грати до самої пенсії. Хочу бути в хорошій формі та мати можливість викладатися на полі на максимум", – цитує Ді Марію GFFN з посиланням на TNT Sports Argentina.
Зараз аргентинцеві 33 роки. За парижан він виступає з 2015-го і встиг взяти участь у 276 поєдинках. У Росаріо Сентраль Анхель розпочинав свою професіональну кар'єру.
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