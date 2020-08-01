Ди Франческо возглавит Кальяри, – Ди Марцио

Экс-наставник Ромы и других итальянских команд Эусебио Ди Франческо близок к возобновлению тренерской карьеры в Серии А.

50-летний специалист принял предложение возглавить Кальяри. Об этом журналист Джанлука Ди Марцио написал на своем сайте.

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О назначении Ди Франческо вскоре объявят официально. Тренер уже встречался с президентом островитян и согласовал детали личного контракта. Теперь кандидатуру Ди Франческо должен утвердить совет директоров Кальяри. Пока же "красно-синие" завершают чемпионат под руководством Вальтера Дзенги, заменившего по ходу сезона Роландо Марана.

Эусебио Ди Франческо находится без работы с октября 2019 года, когда был уволен Сампдорией после провального старта сезона. Ранее он работал с Ромой, Сассуоло, Лечче, Пескарой и Виртус Ланчано.

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