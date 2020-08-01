Ді Франческо очолить Кальярі, – Ді Марціо

Екс-керманич Роми та інших італійських команд Еусебіо Ді Франческо близький до відновлення тренерської кар'єри в Серії А.

50-річний фахівець прийняв пропозицію очолити Кальярі. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо написав на своєму сайті.

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Про призначення Ді Франческо незабаром оголосять офіційно. Тренер уже мав зустріч з президентом острів'ян і узгодив деталі особистого контракту. Тепер кандидатуру Ді Франческо повинна затвердити рада директорів Кальярі. Наразі ж "червоно-сині" завершують чемпіонат під керівництвом Вальтера Дзенги, який у ході сезону замінив Роландо Марана.

Еусебіо Ді Франческо перебуває без роботи з жовтня 2019 року, коли був звільнений Сампдорією після провального старту сезону. Раніше він працював із Ромою, Сассуоло, Лечче, Пескарою і Віртус Ланчано.

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