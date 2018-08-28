У футболистки Челси заплелись волосы после игры под дождем

Финская футболистка Челси Аделина Энгман столкнулась с проблемой, нетипичной для мужского футбола.

Аделина Энгманом, которая выступает за женскую команду лондонского Челси, попала в стандартную ситуацию для многих представительниц прекрасного пола.

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После игры у финки заплелись волосы, а распутать их помогали уже даже одноклубницы.

Сама Аделина прокомментировала ситуацию следующим образом: "Лучший день для волос после вчерашней игры".

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