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У футболистки Челси заплелись волосы после игры под дождем

14:43 72 Читати українською
У футболистки Челси заплелись волосы после игры под дождем
Аделина Энгман / ФК Челси

Финская футболистка Челси Аделина Энгман столкнулась с проблемой, нетипичной для мужского футбола.

Аделина Энгманом, которая выступает за женскую команду лондонского Челси, попала в стандартную ситуацию для многих представительниц прекрасного пола.

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После игры у финки заплелись волосы, а распутать их помогали уже даже одноклубницы.

Сама Аделина прокомментировала ситуацию следующим образом: "Лучший день для волос после вчерашней игры".

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