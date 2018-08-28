Пасторе в своей стихии, но... Рома – Аталанта – 3:3

ПСЖ это не его. Хавьер Пасторе, который в свое время перебрался из Аргентины в Палермо, а затем в Наполи, таки вернулся в родные края – на Апеннины, и уже во втором туре на второй минуте доказал, что кальчо – его.

Он себе доказал, однако юные аталанты были другого мнения и еще до первой 45-минутки успели забить три гола в ответ. Особенно в составе Аталанты следует отметить самых активных Сапату и Ригони – в активе последнего дубль. Ну а во втором тайме гол Флоренци, казалось бы, подсластил горечь поражения, однако "волки" у себя дома решили не позориться перед болельщиками, и пусть не победили, однако характер продемонстрировали и выгрызли ничью – 3:3.

Зная бергамасков – это в первых турах серьезная заявка минимум на Лигу Европы. А там дальше посмотрим...

Италия 2018/19, Серия А, 2-й тур

Рома – Аталанта – 3:3

Голы: Пасторе, 2, Флоренци, 60, Манолас, 82 – Кастань, 19, Ригони, 22, 38