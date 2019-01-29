Рома начала переговоры по трансферу Виды

Экс-защитник Динамо Домагой Вида, который сейчас защищает цвета Бешикташа, может продолжить карьеру в Серии А.

По информации авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб заинтересован в услугах хорватского защитника. Бешикташ и Рома уже начали переговоры относительно потенциального трансфера игрока.

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Домагой также входит в сферу интересов Фулхэма, однако переезд игрока на Туманный Альбион маловероятен. Наставника лондонского клуба Клаудио Раньери отпугивает ценник на Виду. Кроме этого, игрока предложили миланскому Интеру.

К слову, ранее сообщалось, что Рома рассматривает возможность приобретения полузащитников сборной Украины Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского.

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