Девушка Роналду вызвала гнев израильтян – она поддержала палестинцев и удалила публикации
Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес проявила сочувствие к детям из сектора Газа.
В то время как большинство спортсменов в Европе предпочитают игнорировать ужасную резню в Израиле, устроенную террористической организацией ХАМАС, Джорджина Родригес, партнерша Криштиану Роналду, сегодня вызвала переполох, когда выразила поддержку палестинцам у себя в Instagram.
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В среду, 11 октября, Родригес опубликовала фотографию с изображением маленьких девочек на фоне руин в секторе Газа. Джорджина добавила к этим публикациям грустные смайлы с сердечками, выразив таким образом сочувствие Палестины, с территории которой был атакован Израиль.
Позже девушка Роналду удалила свои публикации.
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