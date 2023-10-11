В то время как большинство спортсменов в Европе предпочитают игнорировать ужасную резню в Израиле, устроенную террористической организацией ХАМАС, Джорджина Родригес, партнерша Криштиану Роналду, сегодня вызвала переполох, когда выразила поддержку палестинцам у себя в Instagram.

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В среду, 11 октября, Родригес опубликовала фотографию с изображением маленьких девочек на фоне руин в секторе Газа. Джорджина добавила к этим публикациям грустные смайлы с сердечками, выразив таким образом сочувствие Палестины, с территории которой был атакован Израиль.

Позже девушка Роналду удалила свои публикации.

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