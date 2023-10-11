У той час як більшість спортсменів у Європі вважають за краще ігнорувати жахливу різанину в Ізраїлі, влаштовану терористичною організацією ХАМАС, Джорджина Родрігес, партнерка Кріштіану Роналду, сьогодні викликала переполох, коли висловила підтримку палестинцям у себе в Instagram.

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У середу, 11 жовтня, Родрігес опублікувала фотографію із зображенням маленьких дівчаток на тлі руїн у секторі Газа. Джорджина додала до цих публікацій сумні смайли з сердечками, висловивши в такий спосіб співчуття Палестині, з території якої було атаковано Ізраїль.

Пізніше дівчина Роналду видалила свої публікації.

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