Девушка дня: сексуальная актриса, которая вдохновляет Роналду и будет болеть против Украины

Уже 22 марта сборная Португалии матчем против Украины начнет отбор на Евро-2020. Действующие чемпионы в этом матче получат невероятно красивую поддержку.

Напомним, уже 22 марта сборная Украины начнет свой путь на чемпионат Европы-2020. Соперником команды Андрея Шевченко в первом матче отбора станет действующий чемпион Европы – сборная Португалии.

Шевченко объявил заявку сборной Украины на матчи с Португалией и Люксембургом – Ракицкий вне списка

После поединка против "сине-желтых" Португалия 25 марта сыграет со сборной Сербии. Криштиану Роналду и партнеры уже получили приятный эмоциональный заряд на будущие противостояния.

Паула Лабаредас – актриса, которая еще совсем маленькой вместе с родителями уехала из Португалии в США. Однако 36-летняя женщина не забывает о своей исторической родине, регулярно мотивируя игроков национальной команды на новые победы.

Еще в 2012 году она запомнилась своими откровенными фото, а в этот раз Паула снялась в специальной фотосессии в поддержку сборной Португалии в матчах с Украиной и Сербией, сообщает The Sun.

Напомним, Португалия является действующим чемпионом Европы, а также вышла в финал 4-х Лиги наций, где в июне этого года сыграет со Швейцарией. Другую пару полуфиналистов составили Англия и Нидерланды.

Твіттеріада. Екс-форвард збірної України і шокуюче фото "старшого брата", або Він покинув Карпати заради її грудей