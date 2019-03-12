Дівчина дня: сексуальна актриса, яка надихає Роналду та вболіватиме проти збірної України

Вже 22 березня збірна Португалії матчем проти України розпочне відбір на Євро-2020. Чинні чемпіони у цьому матчі матимуть неймовірно красиву підтримку.

Нагадаємо, вже 22 березня збірна України розпочне свій шлях на чемпіонат Європи-2020. Суперником команди Андрія Шевченка у першому матчі відбору стане чинний чемпіон Старого світу – збірна Португалії.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

Після поєдинку проти "синьо-жовтих" Португалія 25 березня зіграє зі збірною Сербії. Кріштіану Роналду та партнери вже отримали приємний емоційний заряд на майбутні протистояння.

Паула Лабаредас – актриса, яка ще зовсім маленькою разом з батьками виїхала з Португалії у США. Проте 36-річна жінка не забуває про свою історичну батьківщину, регулярно мотивуючи гравців національної команди на нові перемоги.

Ще у 2012 році вона запам'яталась своїми відвертими фото, а цього разу Паула знялась у спеціальній фотосесії на підтримку збірної Португалії в матчах з Україною та Сербією, повідомляє The Sun.

Нагадаємо, Португалія є чинним чемпіоном Європи, а також вийшла у фінал 4-х Ліги націй, де у червні цього року зіграє зі Швейцарією. Іншу пару півфіналістів склали Англія та Нідерланди.

Твіттеріада. Екс-форвард збірної України і шокуюче фото "старшого брата", або Він покинув Карпати заради її грудей