Твіттеріада. Екс-форвард збірної України і шокуюче фото "старшого брата", або Він покинув Карпати заради її грудей

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Тиждень – у куртці МЮ, або Мама в курсі?

Матч між Шахтарем і Карпатами Богдан Бутко переглянув разом із своїм чадом. Дивитись це побоїще без захисних окулярів – шкідливо для здоров'я.

Тайсон ловить перші промені весняного сонця у мажорних Новопечерських Липках.

Форвард брестського Динамо Артем Мілевський несподівано опинився у Малазі. Вочевидь, поїхав, щоб передати Євгену Селезньову естафету нового проекту "Бомбардир".

Непогано почувається в Іспанії й Александар Пантіч, якого Динамо віддало в оренду Кадісу.

Форвард Боавішти Євген Сердюк спіймав веселку на березі Атлантики: "Життя яскраве настільки, наскільки ти це бачиш".

"У мого тренера – 11 братів і сестер? Я шокований". Українець, від якого відмовився Шахтар, але запросила Боавішта

Натомість у Євгена Левченка – похмурий настрій. "Стоит представить, что нас не стало. Жизнь под ударом, я под ударом", – написав експерт ТК Футбол до цього фото.

"Мій старший брат", – інтригує Андрій Воронін. "А мама в курсі?" – іронізують фоловери екс-форварда збірної України. До слова, нам так і не вдалося ідентифікувати особу цього бородатого спартанця.

Олександр Алієв, який нещодавно освоїв Instagram, розійшовся не на жарт. І якщо минулого тижня ми публікували його фото із сином, то цього разу екс-півзахисник Динамо та збірної України привітав із 8 березня свою доньку: "Моя люба дівчинка, моя принцеса...".

Сергій Кравченко настільки любить своїх синів, що змушує їх літати навіть у прямому розумінні цього слова.

Екс-форвард сплітського Хайдука Артем Радченко, який покинув Хорватію після алкогольного скандалу, працює над поверненням своїх фізичних кондицій. Фоловери вже порівнюють його із Конором Макгрегором. Жартома, звісно.

Ну а Ігор Циганик в абсолютному захопленні від суперкамбеку МЮ у Парижі. "Тиждень буду ходити в цій куртці", – запевняє телеведучий. Цікаво, чи дотримав своєї обіцянки?

Світ. Король – голий, Імператор – босий

Ось вони – легенди Манчестер Юнайтед у той історичний вечір: Ерік Кантона, сер Алекс Фергюсон та Уле Гуннар Сульшер.

Неймовірно круті Зінедін Зідан і Девід Бекхем. Ще вчора ці легенди перебували на заслуженому відпочинку, а вже сьогодні Зізу повернувся у Мадрид, щоб рятувати Реал.

Ще одна легендарна парочка – Андреа Пірло та Алессандро дель П'єро – наразі можуть релаксувати. Усі серйозні виклики – попереду.

Антонелла Рокуццо, дружина Ліонеля Мессі, зібрала команду своєї мрії.

А опісля Лео примірятиме нові бутси.

Обновки і в Сіндзі Кагави – актуального (і атакувального) хавбека Бешикташа.

Півзахисник Інтера Борха Валеро взув і забув про все на світі.

Ну а в Хаві – бутси на будь-який смак і погоду.

Натомість Імператор Адріано – босий!

Видатний атаканте Крістіан Вієрі запрошений на телебачення у ролі експерта. Йому личить!

Марко Матерацці закриває зимовий сезон і постав перед нелегким вибором – лижі чи сноуборд?

Екс-голкіпер МЮ та збірної США Тім Ховард: "Із 40-м Днем народження мене!" Приєднуємося до вітань, бро!

Чемпіону світу та Європи Юрію Джоркаєффу вже 51 (як швидко біжить час!). Екс-хавбек збірної Франції переконує, що "почав новий рік на хорошій ноті".

У той час, коли Мохамед Салах переслідує чемпіонський титул АПЛ...

...його нещодавній одноклубник Лоріс Каріус може про це лише мріяти.

Так чи інакше, але на вершині чемпіонату Англії – Ман Сіті із нестримним Серхіо Агуеро, якого породила ось ця героїчна жінка.

Сеск Фабрегас: "10 років тому я зустрів жінку моєї мрії".

Екс-динамівець Александар Драговіч також пов'язав своє життя із сексі-панянкою. А як там справи на особистому фронті одного усім відомого екс-карпатівця? Зараз дізнаємося...

Бонуси. Агілера, але не Крістіна

Аргентинський хавбек Фернандо Тіссоне має за плечима серйозний бекграунд. Свого часу він виступав за Удінезе, Аталанту, Сампдорію, Малагу та Мальорку, а влітку 2017-го несподівано опинився у львівських Карпатах. Тут він відіграв 12 матчів, швидко захандрив через рівень УПЛ і при першій можливості чкурнув у португальський Авеш.

Виявилося, у теплі краї його вабив не тільки яскравіший футбол, а й розкішні принади Лідії Руїс Агілери. Знайомимося із цією сеньйоритою!

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Твіттеріада. Нечуваний крок Алієва, Шовковський закурив, а чоловік цієї "сексі леді" поховав збірну України на Вемблі