Девушка дня. Невероятная итальянская ведущая, которая покорила сердца миллионов и сходит с ума от Шевы

Журналистка Sky Sports Дилетта Леотта на протяжении последних лет является секс-символом местного кальчо.

Дилетта Леотта родилась на горячем острове Сицилия 16 августа 1991 года.

Телезрители считают ее одной из самых привлекательных ведущих Италии, а в интернете до сих пор обсуждают утечку ее интимных фотографий, после того, как в 2016 году хакеры взломали ее WhatsUp. С детства в Дилетты особая любовь к футболу, собакам и морским прогулкам.

Волшебная итальянка украсит любой матч Серии А. Футбол 24 предлагает вашему вниманию лучшие фотографии сексапильной блондинки, которая завоевала сердца болельщиков не только в Италии, а во всем мире.

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Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 15 Авг 2018 в 4:54 PDT

Diletto ? Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 14 Июл 2018 в 12:42 PDT

1 luglio, 1 bagno Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 1 Июл 2018 в 12:35 PDT

Walking distance #mfw Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta) 18 Июн 2018 в 1:23 PDT