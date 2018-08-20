Девушка дня. Невероятная итальянская ведущая, которая покорила сердца миллионов и сходит с ума от Шевы

Журналистка Sky Sports Дилетта Леотта на протяжении последних лет является секс-символом местного кальчо.
Дилетта Леотта родилась на горячем острове Сицилия 16 августа 1991 года.
Телезрители считают ее одной из самых привлекательных ведущих Италии, а в интернете до сих пор обсуждают утечку ее интимных фотографий, после того, как в 2016 году хакеры взломали ее WhatsUp. С детства в Дилетты особая любовь к футболу, собакам и морским прогулкам.
Волшебная итальянка украсит любой матч Серии А. Футбол 24 предлагает вашему вниманию лучшие фотографии сексапильной блондинки, которая завоевала сердца болельщиков не только в Италии, а во всем мире.
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