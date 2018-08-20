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Девушка дня. Невероятная итальянская ведущая, которая покорила сердца миллионов и сходит с ума от Шевы

12:57 226 Читати українською
Девушка дня. Невероятная итальянская ведущая, которая покорила сердца миллионов и сходит с ума от Шевы
Дилетта Леотта

Журналистка Sky Sports Дилетта Леотта на протяжении последних лет является секс-символом местного кальчо.

Дилетта Леотта родилась на горячем острове Сицилия 16 августа 1991 года.

Телезрители считают ее одной из самых привлекательных ведущих Италии, а в интернете до сих пор обсуждают утечку ее интимных фотографий, после того, как в 2016 году хакеры взломали ее WhatsUp. С детства в Дилетты особая любовь к футболу, собакам и морским прогулкам.

Волшебная итальянка украсит любой матч Серии А. Футбол 24 предлагает вашему вниманию лучшие фотографии сексапильной блондинки, которая завоевала сердца болельщиков не только в Италии, а во всем мире.

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Шева працює експертом на матчах Серії А

Публикация от Футбол 24 (@football24ua)

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Una squadra stellare!!! ️️️ @paolomaldini @luis__figo @andriyshevchenko @dazn_it

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

"La radio è il teatro della mente"

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Diletto ?

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Nuovi colleghi #set #work #comingsoon

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

1 luglio, 1 bagno

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Walking distance #mfw

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Che lo spettacolo abbia inizio! #lacasadellaserieb #finaleplayoff ️️️

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

#convivio2018

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

È sempre bello tornare qui ma ieri è stata davvero una giornata magica!

Публикация от Diletta Leotta (@dilettaleotta)

Теги
Италия Серия А Девушка дня Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фанатки
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