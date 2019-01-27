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Девушка дня – соблазнительная подруга новичка Интера, которая будет болеть против сборной Украины

27 января 22:20 1093 Читати українською
Девушка дня – соблазнительная подруга новичка Интера, которая будет болеть против сборной Украины
Филипа Брандау / фото из соцсетей

"Футбол 24" знакомит вас с девушкой защитника Интера и сборной Португалии Седрика Соареша – Филипой Брандау.

Новичок миланского Интера Седрик уже несколько лет встречается с очаровательной девушкой Филипой Брандау. 29-летняя португальская красавица является родной сестрой Гонсало Брандау, который в свое время поиграл в чемпионате Италии за Парму, Чезену и Сиену.

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Филипа регулярно посещала матчи Саутгемптона и сборной Португалии, а теперь переедет с любимым в столицу моды. Безусловно, со своей внешностью в Милане она не потеряется. Более того – в марте девушка будет болеть за Соареша в матче против сборной Украины, который будет стартовым в отборе к Евро-2020.

К слову, Филипа была признана одной из самых красивых фанаток на Евро-2016, который завершился триумфом сборной Португалии. Теперь мы понимаем, за что.

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Италия Статьи Саутгемптон Саутгемптон Интер Интер Девушки футболистов Девушка дня Седрик Соареш Седрик Соареш Португалия Португалия
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