Девушка дня – соблазнительная подруга новичка Интера, которая будет болеть против сборной Украины

"Футбол 24" знакомит вас с девушкой защитника Интера и сборной Португалии Седрика Соареша – Филипой Брандау.

Новичок миланского Интера Седрик уже несколько лет встречается с очаровательной девушкой Филипой Брандау. 29-летняя португальская красавица является родной сестрой Гонсало Брандау, который в свое время поиграл в чемпионате Италии за Парму, Чезену и Сиену.

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Филипа регулярно посещала матчи Саутгемптона и сборной Португалии, а теперь переедет с любимым в столицу моды. Безусловно, со своей внешностью в Милане она не потеряется. Более того – в марте девушка будет болеть за Соареша в матче против сборной Украины, который будет стартовым в отборе к Евро-2020.

К слову, Филипа была признана одной из самых красивых фанаток на Евро-2016, который завершился триумфом сборной Португалии. Теперь мы понимаем, за что.

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