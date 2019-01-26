"Я не могу жить без секса": Тэйлор Мега – самая соблазнительная фанатка Ювентуса и Криштиану Роналду (18+)

Тифози Ювентуса от нее без ума, а Джорджина Родригес, видимо, не отпускает Криштиану Роналду на ночные прогулки Турине.

Итальянская модель Тейлор Мега сделала себе имя на реалити-шоу "Большой брат", однако в футбольных кругах она стала известной благодаря своей преданности самому титулованному клубу Апеннин.

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24-летняя уроженка Удине старается не пропускать матчи Ювентуса и регулярно радует тифози "Старой Синьоры" откровенными фото в бикини... и без него. Ее аккаунт в Инстаграм уже насчитывает более 1 миллиона подписчиков, которые с нетерпением ожидают новый горячий пост красавицы.

"Я не могу жить без секса. Мне нравится заниматься им пять раз в день", – заявила Тейлор в недавнем интервью. Учитывая то, что Криштиану Роналду является любимым футболистом эффектной блодинкы, Джорджина Родригес должна быть сильно обеспокоена.

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