Девич поделился сомнениями относительно прощального матча

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич оценил возможность проведения прощального матча. Ветеран объявил о завершении карьеры.

"Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с Сабахом подошел к концу. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Девич объявил о завершении карьеры

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверняка его не будет. Пожалуй, прощальный матч – это неважно, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", – рассказал нападающий в эфире программы Залишайся з футболом.

Напомним, что Марко Девич является воспитанником сербского футбола, но громко заявил о себе в Украине. Здесь он выступал за Волынь, Металлист и Шахтер, а также принял украинское гражданство и защищал цвета национальной сборной.

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