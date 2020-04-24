toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Сборная Украины
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Девич поделился сомнениями относительно прощального матча

10:37 22 Читати українською
Девич поделился сомнениями относительно прощального матча
Марко Девич / UA-Футбол

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич оценил возможность проведения прощального матча. Ветеран объявил о завершении карьеры.

"Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с Сабахом подошел к концу. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Девич объявил о завершении карьеры

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверняка его не будет. Пожалуй, прощальный матч – это неважно, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове", – рассказал нападающий в эфире программы Залишайся з футболом.

Напомним, что Марко Девич является воспитанником сербского футбола, но громко заявил о себе в Украине. Здесь он выступал за Волынь, Металлист и Шахтер, а также принял украинское гражданство и защищал цвета национальной сборной.

"Ви хочете принизити Блохіна і команду?!" Скандальна поразка збірної України від Англії на Євро-2012, сліпота Кашшаї і високий градус прес-конференції

blog_ava
"Крысы бегали по плечам" Ярославский – о первом визите на базу Металлиста с Маркевичем
08:35
138
Теги
Металлист Металлист Украинцы за рубежом Сборная Украины Украина Украина Сабах Сабах Марко Девич Марко Девич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
1
час
:
47
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук