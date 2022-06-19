Після другого туру єврочемпіонату у групі D склалася цікава ситуація. Швеція достроково втратила шанси на плей-офф, проте обіцяла дати бій Франції у прощальному матчі. В активі "Ле Бльо" було 4 очки, як і в збірної Англії. Наша команда посідала третю сходинку із трьома очками. Обігруємо родоначальників – і шлях у чвертьфінал розчищений! Будь-який інший результат матчу Блохіна і Ко не влаштовував.

"Синьо-жовті" активніше розпочали поєдинок на "Донбас Арені". Коноплянка, Гармаш, Девіч, Ракицький, Тимощук, Гусєв вели посилену артпідготовку, тримаючи Харта у постійній напрузі. Статистика станом на 25 хвилину була надзвичайно красномовною: українці завдали 7 ударів по воротах, англійці – жодного. Щоправда, вже через три хвилини біля воріт Пятова виникла перша справжня небезпека. Після навісу з лівого флангу Руні був зобов’язаний карати захист суперників за провал, але шансом не скористався. Британці вирівняли гру перед завершенням першого тайму, але на перерву команди все ж пішли за нульового рахунку.

Гра поновилася із шоку для "Донбас Арени". Джеррард подав із правого флангу, наші захисники напару із Пятовим не зуміли перехопити м’яч, тож Руні забивав з метра у порожні ворота. Тепер потрібно забивати двічі.

На 61-ій хвилині Мілевський марнує розкішний момент, пробивши головою із 2 метрів вище воріт. А вже через хвилину трапився момент, який остаточно підкосив українську команду. Міля вивів Девіча на побачення із Хартом, Марко пробив не надто переконливо, рикошетом від кіпера, подарувавши Террі шанс наздогнати м’яч, який котився у порожні ворота. Як чітко показав відеоповтор, сфера повністю перетнула лінію воріт, перш ніж захисник вибив її. Проте бригада арбітрів на чолі з угорцем Віктором Кашшаї взяття воріт не зафіксувала.

"Після матчу ми переглянули відеоповтори і одразу зрозуміли, що припустилися помилки. У нас дуже невдячна професія. Ми можемо прийняти 199 правильних рішень, але одна помилка може стати фатальною", – виправдовувався згодом Кашшаї.

Та було пізно. Українці за інерцією ще створили кілька непоганих нагод для гола, але віра в загальний успіх танула з кожною хвилиною. Інша справа – якби арбітр зарахував той гол Марко Девіча.

"Буде неправильно звинувачувати суддів в упередженості, якщо нічого не доведено, – переконаний Девіч. – Можливо, зіграв свою роль високий футбольний авторитет англійців, і там, де була потрібна миттєва реакція на те, що трапилося, арбітри елементарно перестрахувалися: аби чого не вийшло? У неоднозначній ситуації завжди безпечніше промовчати… Забути той гол нереально. Це залишиться зі мною на все життя".

У підсумку – поразка 0:1. У чвертьфінал вийшли фаворити групи – Англія та Франція. Збірна України залишилася на третій сходинці групи D. Попри фіаско, Олег Блохін прийшов на післяматчеву прес-конференцію задоволений. Відзначив характер своїх підопічних, їх зарядженість на боротьбу. Розповів, що перед грою Андрій Воронін увімкнув для команди шлягер "За Блохіна!" Мовляв, це зайвий раз мотивувало "синьо-жовтих" на бій. "У цієї команди – величезний потенціал", – заявив Олег Володимирович, після чого у залі стало спекотно.

"Як ви думаєте, які висновки зроблять гравці вашої команди з поразок від Франції та Англії після ваших слів про те, що збірна в матчах з цим командами грала чудово? І про яку фізичну форму ви говорите, якщо команда просто мертва після перших 30 хвилин гри. І це при тому, що нинішня збірна Англії – просто "дерев'яна" команда", – виступив один із присутніх журналістів.

"Це провокаційне запитання, – парирував головний тренер. – Не подобається Блохін – вибачте. А що стосується слів про дубовість, то я з вами сам на сам готовий поговорити на цю тему. Якщо ви маєте чоловіче начало, то вийдіть зі мною після прес-конференції, і поговоримо з вами по-чоловічому. Тільки команду не чіпайте".

Отже, дива не сталося. Українська команда подарувала своїм вболівальникам немало приємних емоцій, пов’язаних, в основному, із перемогою в 1-му турі над Швецією. Проте на подвиг зразка 2006 року “синьо-жовті" не спромоглися. Через 4 роки вони отримають змогу з другої спроби пробитися у плей-офф чемпіонату Європи, проте на полях Франції проваляться настільки, що про команду Блохіна чотирирічної давнини усі згадуватимуть із ностальгією. І лише на Євро-2020 наша збірна реалізує мрію та потрапить у плей-офф. Там Україна переможе Швецію, дійде до чвертьфіналу та знову вилетить від Англії.

Чемпіонат Європи-2012. Група D, 3 тур

Англія – Україна – 1:0

Гол: Руні, 48

Англія: Харт, Джонсон, Коул, Джеррард, Террі, Руні (Окслейд-Чемберлен, 87), Янг, Лескотт, Мілнер (Волкотт, 70), Паркер, Велбек (Керрол, 82)

Україна: Пятов, Селін, Хачеріді, Ракицький, Тимощук, Гармаш (Назаренко, 78), Гусєв, Ярмоленко, Мілевський (Бутко, 77), Коноплянка, Девіч (Шевченко, 70)

19 червня. Донецьк. "Донбас Арена", 48700 глядачів

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"Ну, мене освистуйте, а хлопців-то за що?!" Як збірна України програла Франції під страшною донецькою грозою на Євро-2012