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Девич голом помог Сабаху победить Кешлу

07:30 6 Читати українською
Девич голом помог Сабаху победить Кешлу
Марко Девич / Фото: соцсети

Экс-нападающий Металлиста и Шахтера Марко Девич забил единственный гол в матче чемпионата Азербайджана Кешла – Сабах.

В 1 туре чемпионата Азербайджана Кешла принимала Сабах.

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Единственный гол в матче забил Марко Девич. Экс-нападающий Металлиста реализовал пенальти, который сам и заработал.

Чемпионат Азербайджана, 1 тур

Кешла – Сабах – 0:1

Гол: Девич, 45 (пен.)

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Мир Сабах Сабах Марко Девич Марко Девич Кешла Кешла
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