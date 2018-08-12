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Селезньов відзначився в матчі з Бешикташем

23:08 292 Читать на русском
Селезньов відзначився в матчі з Бешикташем
Євген Селезньов / Фото: соцмережі

Українець Євген Селезньов зумів забити гол у матчі проти Бешикташа.

Бешикташ приймає Акхісар Беледієспор Євгена Селезньова в 1 турі чемпіонату Туреччини.

Ярмоленко прокоментував свій дебют в АПЛ

На 56-й хвилині матчу українець забив гол, зробивши скоротивши рахунок до 1:2.

Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Бешикташ Бешикташ Туреччина Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор
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