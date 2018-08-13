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Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Кешлу

07:30 4 Читать на русском
Девіч голом допоміг Сабаху перемогти Кешлу
Марко Девіч / Фото: соцмережі

Екс-нападник Металіста та Шахтаря Марко Девіч забив єдиний гол у матчі чемпіонату Азейбарджану Кешла – Сабах.

У 1 турі чемпіонату Азейбарджану Кешла приймала Сабах.

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Єдиний гол у матчі забив Марко Девіч. Екс-нападник Металіста реалізував пенальті, який сам і заробив.

Чемпіонат Азейбарджану, 1 тур

Кешла – Сабах – 0:1

Гол: Девіч, 45 (пен.)

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Світ Сабах Сабах Марко Девіч Марко Девіч Кешла Кешла
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