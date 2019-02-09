Девіч був вилучений з поля в матчі проти Габали, але залишається найкращим бомбардиром чемпіонату

В матчі 16 туру азербайджанської першості Сабах Марко Девіча вдома програв Габалі. Екс-нападник збірної України був вилучений у кінцівці першого тайму.

Чемпіонат Азербайджану, 16 тур

Сабах – Габала – 0:1

Гол: Алієв, 31

Вилучення: Девіч, 45+1

Сабах в поєдинку 16 туру поступився Габалі. Єдиний гол у поєдинку забив Алієв на 31-й хвилині матчу. На останніх хвилинах першої половини гри Марко Девіч отримав друге попередження та був вилучений з поля.

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Після цієї поразки Сабах залишився на 5 місці, маючи в активі 20 очок. До слова, 35-річний Девіч залишається найкращим бомбардиром чемпіонату. В активі екс-форварда збірної України 7 голів – стільки ж ще у двох футболістів.