Американец и еще 22 исполнителя вошли в заявку на поединок, сообщает официальный твиттер клуба.

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Дест не появлялся на поле в Примере с 30 октября, когда провел 90 минут против Алавеса. С тех пор фланговый защитник находился в лазарете "блаугранас" из-за повреждения поясницы. Возвращение фулбека на поле состоялось в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Он отыграл 5 минут против Бенфики в Лиссабоне.

К слову, всего в нынешнем сезоне Сержиньо Дест провел 14 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 результативные передачи. Поединок Барселона – Бетис состоится в субботу, 4 декабря.

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