"Блаугранас" могут отпустить нескольких игроков уже этой зимой.

Лангле и Дест против Иньяки Вильямса / фото из открытых источников

Барселона размышляет над вероятностью продаж Сержиньо Деста и Клемана Лангле, сообщает Cadena Ser.

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Каталонцы не могут осуществить новые трансферы, если не продадут некоторых из своих игроков. Есть вероятность ухода тех футболистов, которых клуб не намерен отпускать – Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген и Фрэнки Де Йонг.

Кстати, после прихода Хави в Барселону Дест и Лангле потеряли место в стартовом составе команды. В настоящее время каталонцы занимают 7 место в Ла Лиге.

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