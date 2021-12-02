Барселона может продать Деста и Лангле – каталонцы допускают уход еще трёх звезд
2 декабря 20:15 - Читати українською
"Блаугранас" могут отпустить нескольких игроков уже этой зимой.
Барселона размышляет над вероятностью продаж Сержиньо Деста и Клемана Лангле, сообщает Cadena Ser.
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Каталонцы не могут осуществить новые трансферы, если не продадут некоторых из своих игроков. Есть вероятность ухода тех футболистов, которых клуб не намерен отпускать – Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген и Фрэнки Де Йонг.
Кстати, после прихода Хави в Барселону Дест и Лангле потеряли место в стартовом составе команды. В настоящее время каталонцы занимают 7 место в Ла Лиге.
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