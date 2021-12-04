Дест повернувся до заявки Барселони – він не грав у Ла Лізі з жовтня
Фулбек Сержиньйо Дест отримав шанс зіграти в матчі 16-го туру чемпіонату Іспанії проти севільського Бетіса.
Американець і ще 22 виконавці ввійшли до заявки на поєдинок, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Дест не з'являвся на полі в Прімері з 30 жовтня, коли провів 90 хвилин проти Алавеса. З тих пір фланговий оборонець перебував у лазареті "блаугранас" через ушкодження попереку. Повернення фулбека на поле сталося у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Він відіграв 5 хвилин проти Бенфіки в Лісабоні.
До слова, всього в нинішньому сезоні Сержиньйо Дест провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі. Матч Барселона – Бетіс відбудеться у суботу, 4 грудня.
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