Американець і ще 22 виконавці ввійшли до заявки на поєдинок, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Дест не з'являвся на полі в Прімері з 30 жовтня, коли провів 90 хвилин проти Алавеса. З тих пір фланговий оборонець перебував у лазареті "блаугранас" через ушкодження попереку. Повернення фулбека на поле сталося у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Він відіграв 5 хвилин проти Бенфіки в Лісабоні.

До слова, всього в нинішньому сезоні Сержиньйо Дест провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі. Матч Барселона – Бетіс відбудеться у суботу, 4 грудня.

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