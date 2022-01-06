Десна должна выплатить 407 600 долларов своему экс-игроку – румыну Константину Диме, сообщает meta-ratings.

В Десне прокомментировали слухи о трансферном бане клуба

Если же не получится заплатить в ближайшее время, черниговцам грозят серьезные санкции. К тому же Десна имеет и другие долги, а некоторые игроки (Тотовицкий, Будковский и Юрченко) уже покинули команду.

Напомним, Дима подписал с Десной контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту, выйдя на замену в матче против Ингульца. В июле клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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