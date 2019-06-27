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Десна ведет переговоры с Шахтером об аренде Соболя, – СМИ

09:40 53 Читати українською
Десна ведет переговоры с Шахтером об аренде Соболя, – СМИ
Эдуард Соболь / фото: ФФУ

Защитник Шахтера Эдуард Соболь может продолжить карьеру в Десне.

Черниговский клуб уже начал переговоры с Шахтером об аренде левого защитника, сообщает Football.ua.

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Контракт Соболя принадлежит "горнякам" с 2013 года, но постоянно выступает в аренде. В карьере Соболя были донецкий Металлург, Металлист, Заря, пражская Славия и Яблонец.

В сезоне-2018/19 Эдуард сыграл в 27 матчах чемпионата Чехии за Яблонец, отметившись голом и тремя ассистами.

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Десна Десна Эдуард Соболь Эдуард Соболь Шахтер Шахтер
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