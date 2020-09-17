Десна усилилась экс-защитником Динамо
Бывший защитник Мариуполя Павел Полегенько недолго оставался без работы.
Защитник ряда украинских команд Павел Полегенько стал игроком черниговской Десны, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Детали соглашения пока не известны, однако "северяне" уже успели заявить 25-летнего футболиста на следующий сезон. Выступать игрок будет в футболке под номером 3.
Напомним, Полегенько – воспитанник Динамо. Именно за киевскую команду он дебютировал в профессиональном футболе. Последним клубом защитника был Мариуполь, который он покинул 1 августа 2020 года. В прошлом сезоне провел в составе азовцев 22 поединка во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
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