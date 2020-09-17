Филиппов близок к переходу в чемпионат Бельгии – форвард уже сегодня должен подписать контракт
14:12 - Читати українською
Нападающий Десны Александр Филиппов в ближайшее время может стать игроком бельгийского Сент-Трюйден.
Форвард уже сегодня, 17 сентября, должен прибыть в Бельгию для подписания контракта с Сент-Трюйденом, сообщает Het Belang van Limburg.
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Филиппов должен пройти медосмотр и подпишет долгосрочный контракт с новым клубом. Детали соглашения пока не разглашаются.
Напомним, Филиппов в составе Десны стал одним из лучших бомбардиров УПЛ в прошлом сезоне, забив 16 голов в 29 матчах.
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