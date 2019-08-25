Десна стала автором 1000-й разгромной победы в чемпионатах Украины

Черниговская Десна разгромила Александрию в матче 5 тура УПЛ (3:0) и установила невероятное достижение.

Матч 5 тура УПЛ Александрия – Десна (0:3) войдет в историю чемпионатов Украины как юбилейная 1000-я разгромная победа в истории первенства, сообщает sport.ua.

Александрия – Десна – 0:3 – видео голов и обзор матча

Разгромной считается разница в 3 и более мячей. Рекордсменами являются Динамо и Шахтер – у обоих по 198 таких побед.

Участник группового этапа Лиги Европы Александрия за 5 туров набрала всего 6 очков, тогда как у черниговской команды уже 10 пунктов.