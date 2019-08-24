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Десна неожиданно разгромила Александрию и поднялась на второе место

18:54 81 Читати українською
Десна неожиданно разгромила Александрию и поднялась на второе место
ФК Десна

Десна обыграла Александрию в рамках 5-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

48’ Денис Мирошниченко
 
Денис Фаворов 50’
Орест Кузык 69’
48’ Денис Мирошниченко
50’ Денис Фаворов
69’ Орест Кузык

До отчетного поединка соперники подошли в непосредственной близости в турнирной таблице. У Десны было 7 очков, а у Александрии – 6.

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Со стартовым свистком хозяева забрали мяч под свой контроль, но остроты у ворот соперника создать не смогли. А "северяне" доводили свои атаки до логического завершения. Однако с ударом Калитвинцева справился Панькив, а Безбородько, пробивая в падении через себя, не попал в створ. На 17-й минуте Гитченко таки отправил мяч в сетку ворот Александрии, но арбитры зафиксировали нарушение правил.

Позже подопечным Владимира Шарана удалось заиграть активнее впереди, но к концу первого тайма счет так и не изменился.

Сразу после перерыва хозяева остались в меньшинстве. Мирошниченко грубо сыграл против Артема Фаворова в собственной штрафной, за что получил вторую желтую карточку. Брат хавбека Десны – Денис – точно реализовал пенальти.

В середине второго тайма черниговцы увеличили свое преимущество. После грубой ошибки Дубры Кузык вышел один на один с Панькивым и точно пробил мимо голкипера, который покинул ворота. После этого инициативой вновь завладели хозяева, но отквитать хотя бы один мяч им не удалось. Зато гости довели дело до разгрома. Филиппов сам ворвался в штрафную Александрии и низом нанес точный удар.

Таким образом Десна набрала 10 очков и, как минимум временно, поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ. У Александрии осталось 6 пунктов и седьмая строчка.

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