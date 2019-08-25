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Десна стала автором 1000-ї розгромної перемоги в чемпіонатах України

13:36 318 Читать на русском
Десна стала автором 1000-ї розгромної перемоги в чемпіонатах України
Олександрія – Десна / ФК Десна

Чернігівська Десна розгромила Олександрію у матчі 5 туру УПЛ (3:0) і встановила неймовірне досягнення.

48’ Денис Мірошніченко
 
Денис Фаворов 50’
Орест Кузик 69’
Олександр Філіппов 90+1’
48’ Денис Мірошніченко
50’ Денис Фаворов
69’ Орест Кузик
90+1’ Олександр Філіппов

Матч 5 туру УПЛ Олександрія – Десна (0:3) увійде в історію чемпіонатів України як ювілейна 1000-на розгромна перемога в історії першості, повідомляє sport.ua.

Олександрія – Десна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Розгромною вважається різниця у 3 і більше м'ячів. Рекордсменами є Динамо та Шахтар – у обох по 198 таких перемог.

Учасник групового етапу Ліги Європи Олександрія за 5 турів набрала лише 6 очок, тоді як у чернігівської команди вже 10 пунктів.

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Олександрія Олександрія Десна Десна Олександрія - Десна
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