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Александрия – Десна – 0:3 – видео голов и обзор матча

06:30 17 Читати українською
Александрия – Десна – 0:3 – видео голов и обзор матча
Александрия – Десна – 0:3 – видео голов и обзор матча

Десна обыграла Александрию в рамках 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

48’ Денис Мирошниченко
 
Денис Фаворов 50’
Орест Кузык 69’
Олександр Філіппов 90+1’
48’ Денис Мирошниченко
50’ Денис Фаворов
69’ Орест Кузык
90+1’ Олександр Філіппов

Все голы в отчетном матче были забиты во втором тайме. Денис Мирошниченко оставил Александрию в меньшинстве, после чего хозяева не смогли избежать разгрома.

Десна неожиданно разгромила Александрию и поднялась на второе место

Таким образом Десна набрала 10 очков и, как минимум временно, поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ. В Александрии осталось 6 пунктов и седьмая строчка.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Реал –​​​​​​​ Вальядолид –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
00:10
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Видеоновости Александрия Александрия Десна Десна Александрия - Десна
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