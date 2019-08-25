Александрия – Десна – 0:3 – видео голов и обзор матча

Десна обыграла Александрию в рамках 5-го тура УПЛ. Смотрите видео голов поединка на "Футбол 24".

Все голы в отчетном матче были забиты во втором тайме. Денис Мирошниченко оставил Александрию в меньшинстве, после чего хозяева не смогли избежать разгрома.

Десна неожиданно разгромила Александрию и поднялась на второе место

Таким образом Десна набрала 10 очков и, как минимум временно, поднялась на второе место в турнирной таблице УПЛ. В Александрии осталось 6 пунктов и седьмая строчка.