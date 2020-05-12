Десна получила результаты тестов на коронавирус – клуб приступил к занятиям

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь рассказал о постепенном выходе из карантина, связанного с пандемией коронавируса.

"Мы собрались чуть раньше, уже провели тестирование 56 человек – это футболисты и работники базы. Через трое суток получили результаты, все здоровы.

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Тренируемся индивидуально, 40-50 минут в день. После результатов тестирования провели занятия в малых группах, без единоборств. Уже можем смело приступать к командным тренировкам", – заявил Рябоконь в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, накануне к занятиям приступили также футболисты киевского Динамо и Александрии.

Десна после 23-х туров занимает четвертую строчку чемпионата Украины и отстает от второго места на три пункта.

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